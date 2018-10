Drie honden vallen shar-pei Tiësto in Vaassen aan

Na twee bijtincidenten in enkele weken deden Irene de Water en haar man Klaas uit Vaassen aangifte bij de politie. Hun hond Tiësto, een shar-pei, was aangevallen door drie honden van een eigenaresse elders uit de buurt. Op social media werden andere slachtoffers van de drie agressieve honden, een witte herder en twee cane corso's, opgeroepen hetzelfde te doen. Gevreesd wordt voor ernstige ongelukken met de agressieve honden.

Het was donker en alleen de witte herder was in het schijnsel van een lantaarnpaal te zien. Of de twee cane corso's - een ras dat verwant is aan de mastino napoletano - aangelijnd waren, konden Irene de Water en partner Klaas niet zien toen zij hun eigen shar-pei uitlieten.

De Water: ,,'Heb je je honden vast', riep Klaas naar de bazin van de drie honden. De herder rende al ongehinderd naar op Tiësto af. De twee aangelijnde honden rukten zich los van de lijn en het trio stortte zich op mijn bange shar-pei. De herder nam de Tiësto bijtend te grazen en de andere twee honden keken toe.''

Echtgenoot Klaas voegt eraan toe dat een soortgelijk incident twee weken eerder ook al aan de orde was. Tiësto liep beide keren bijtwonden in zijn nek op en moest behandeld worden door een dierenarts. ,,Hij is nu vreselijk bang en durft niet meer langs het huis van de andere honden naar de uitlaatplaats", zegt De Water.

Aangifte

Na het tweede incident deed De Water aangifte tegen de vrouw en haar drie honden bij de politie. Angstvallig worden nu de momenten gekozen om Tiësto uit te laten. In elk geval pas wanneer de drie buurhonden net zijn uitgelaten, om het van een nieuw incident te minimaliseren. ,,Hondeigenaren uit de buurt doen hetzelfde", zegt De Water, die vindt dat de drie andere honden moeten worden gemuilkorfd of afgemaakt. Klaas: ,,Dit is onze derde shar-pei en alle drie zijn ze nu door die buurhonden aangevallen. Ik wil niet dat Tiësto nog een keer gegrepen wordt. Bovendien lopen hier veel kleine kinderen en het risico bestaat dat die ook een keer gegrepen worden."

Neusband

Bij een toevallige wandeling door de buurt loopt de eigenaresse van de drie gewraakte honden op straat. Ze meldt dat zij afgelopen week de macht over de twee aangelijnde cane corso's inderdaad verloor, toen haar herder op de shar-pei af ging. ,,Mijn herder is een jonge teef en een beetje chagrijnig, omdat ze loops moest worden. Ik kon die andere twee niet meer houden, toen die man begon te schreeuwen. Toen we later de gebeten shar-pei onderzochten, zag ik geen bloed." Ze meldt dat mensen vaak zonder reden bang zijn voor grote honden. ,,Als ik ze muilkorf, zoals de politie adviseerde, zien ze er helemaal angstaanjagend uit. Dan geef ik ze liever een 'halti', een soort neusband.'' Voorlopig zegt de vrouw haar honden apart uit te laten tot de herder niet meer loops is. Daarna wil ze de drie honden weer tegelijk proberen uit te laten.

De gemeente Epe meldt dat de zaak over de bijtende honden in Vaassen in behandeling is. ,,De politie zal ons een advies aanleveren over het al of niet muilkorven en aanlijnen van de honden en of we een waarschuwing moeten uitdelen.''