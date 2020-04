Driesterrenkok Jacob Jan Boerma valt tussen wal en schip

Chefkok Jacob Jan Boerma van driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen zit met zijn handen in het haar. Zijn nieuwe restaurant No Rules in Amsterdam kan niet open vanwege de coronacrisis en omdat het nog nooit open is geweest, komt het niet in aanmerking voor financiële compensatie.