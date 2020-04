Drive-in coronatest bij brandweer Vaassen: potentiële patiënten laten zich testen vanuit de auto

Huizen gaan als warme broodjes over toonbank in Apeldoorn en Epe, ondanks hoge prijzen

16:00 Ze gaan als warme broodjes over de toonbank, ondanks dat de prijzen veel hoger zijn dan een jaar geleden. Huizen in de regio Apeldoorn en Epe worden in één op de drie gevallen boven de vraagprijs verkocht. Wie z’n woning te koop zet is 'm in net iets meer dan een maand kwijt.