video"Dit is gaaf", zegt Harry van Putten als hij zijn eerste proefduik heeft gemaakt. In Zwem- en Sportcentrum De Koekoek heeft hij bij de Apa Dukers geproefd aan de onderwaterwereld.

"Natuurlijk is het nog zoeken naar de juiste balans. Hoeveel lucht moet er in of uit het vest om onder te blijven. Maar ik geniet volop. Mijn ouders duiken en vooral mijn vader lijkt het geweldig als ik ook kan meedoen", zegt Harry van Putten. Hiermee lijkt hij een toekomstig lid van de club.

Genieten

De aspirant duikers genieten duidelijk van hun eerste onderwater ervaring. Instructeur Bessel Regterschot heeft ze vooraf de basistekenen uitgelegd, waarmee onderwater gecommuniceerd wordt. "Duiken is niet gevaarlijker dan fietsen. In het verkeer zijn tenslotte ook regels nodig. Als de afspraken maar duidelijk zijn. Duiken moet vooral 'fun' zijn", benadrukt Regterschot.

Met een open avond in De Koekoek in Vaassen hebben de Apa Dukers de onderwaterwereld geopend voor enkele nieuwsgierigen. De club, met een veertigtal leden, duikt in de zomermaanden in buitenwater. Meestal hier in de omgeving. Om de conditie, maar ook de duik- en snorkelvaardigheden, op peil te houden wordt van januari t/m maart in het zwembad getraind.

De Apa Dukers, precies 25 jaar geleden opgericht, willen graag hun sport promoten. Met deze open avond krijgen vier belangstellenden de kans om een eerste duik te nemen. Kijken onder water met een duikbril is zelfs in het zwembad een bijzondere sensatie. Ondanks de tank met perslucht op hun rug lijken de duikers te zweven door het water.

'Je slaagt pas als je eraan toe bent'

"Ons jongste lid is 17, de oudste midden zestig. Het is een sport voor iedereen", meent secretaris Tanja de Vries. "Vier leden van de club zijn bevoegd instructeur en willen graag nieuwe leden opleiden. We zijn als vereniging aangesloten bij de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond). De cursus start volgende week en wordt gegeven door onze eigen vrijwilligers. Daarom vragen we alleen de kostprijs en natuurlijk willen we dat ze lid worden van onze vereniging", stelt De Vries, die belangstellenden oproept zich te melden via secretaris@apadukers.nl "Bij ons slaag je pas als je eraan toe bent, het is geen snelcursus. Veiligheid staat voorop."