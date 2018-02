Duo opgepakt na geluidsoverlast in Epe

Bij carnaval mishandelde agenten in Vaassen waren in burger

15 februari De twee politieagenten die dinsdagnacht in Vaassen mishandeld werden nadat ze twee mannen uit Emst berispten voor wildplassen, waren daar niet in uniform maar in burger. Dat bevestigt een politiewoordvoerder, twee dagen nadat de afdeling voorlichting melding had gemaakt van het geweld.