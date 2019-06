Echtpaar uit Epe moet na 45 jaar deel woning afbreken: bijna drie keer te groot

video Stamcel­trans­plan­ta­tie bij MS-patiënten in Moskou of India: redding of riskant?

18 juni Isala-neuroloog Esther Zeinstra maakt het mee: ,,Dat mensen in het allereerste gesprek na de diagnose MS beginnen over stamceltransplantatie. Dan denk ik: hó even. We staan aan het begin en je hebt het nu al over een behandeling die heel zwaar en riskant is en uiteindelijk misschien niet eens nodig of doeltreffend. Er zijn zoveel mogelijkheden en veelbelovende medicijnen. Laten we daar eens mee beginnen.”