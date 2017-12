Margriet Visch en Richard Troost kunnen hun geluk niet op. ‘Een goed begin van het jaar: lammetjes geboren’, melden de bewoners van een kleine boerderij in Epe vol trots. Of is het een mooie afsluiting van het oude jaar? De ooilammetjes kwamen immers afgelopen donderdag al ter wereld. Ach, wat kan het schelen. De drieling is kerngezond en daar gaat het om.

Vroeger kwamen lammetjes op z’n vroegst in het voorjaar ter wereld. Dat schuift steeds verder naar voren op. ,,Maar dit is voor ons echt een primeur. De rest van de lammetjes verwachten we pas in februari. We hebben nog elf schapen die drachtig zijn’’, geeft Visch aan.

Nog naamloos

De Eper familie was zo overdonderd door de geboorte, dat ze nog geen namen voor de lammetjes heeft. ,,Daar hebben we nog niet over nagedacht, omdat dit dus eigenlijk nog niet helemaal de bedoeling was. Maar uiteraard zijn ze welkom.’’

Visch en Troost hebben overigens niet de landelijke primeur. Op een boerderij in Zwolle zijn ook al tientallen lammetjes geboren. Het bijzondere daaraan was dat de eigenaar van de boerderij dacht dat hun vader onvruchtbaar was.