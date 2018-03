Een ijssalon doe je er niet 'even' bij

Een ijssalon is geen onderneming die je er 'even bij doet'. Dat is in Epe ondubbelzinnig duidelijk geworden. Dit voorjaar is nog slechts IJssalon Roberto open. Waar Epe tot voor kort nog liefst vier ijssalons telde.

Grapjes als 'het ijs in Epe smelt als sneeuw voor de zon', zijn snel gemaakt. Maar kom er niet om bij Shu-ta Chou, Sita, van Roberto, de 'laatste der Mohikanen'. ,,Voor het dorp Epe is het helemaal geen positief nieuws dat drie ijssalons in korte tijd zijn gesloten. Ook is Roberto als enige over, ik sta dus niet te juichen. Duidelijk is wel dat een ijssalon niet een zaak is die je er 'even bij doet'. Voor mij is het mijn hoofd-inkomstenbron en ik moet er met mijn team elk jaar weer keihard voor werken.''

Vicini

Ex-ijscollega Henk Huiskamp beaamt de woorden van Sita. ,,Met Vicini hebben we het zeven jaar volgehouden, maar het kan simpelweg niet meer uit. Daarom is Vicini nu gesloten. Een zaak vier, vijf maand per jaar openhouden, terwijl de huur voor het pand een heel jaar betaald moet worden, is niet te doen. Om het winstgevend te houden, had ik er dingen bij moeten verzinnen, zoals koffie en gebak verkopen in de ijssalon. Maar ja, dan rijd ik mijn eigen restaurant ernaast, mijn main business, De Slimmerick, in de wielen. Dat schiet niet op. Een chocolaterie ofzo? Zit Epe daar op te wachten? Behalve dat, zoiets vergt misschien nog wel meer werk. Zeker in mijn geval, want als ik iets doe, doe ik het ook goed. Zo heb ik het met Vicini ook altijd aangepakt.''

Sinds dit voorjaar is Vicini dus niet meer. Net zomin als de IJsboerderij Horst aan de Oenerweg, die er eind vorig jaar na negentien jaar een punt achter zette, en ijssalon Nice, die het in 2016 slechts een zomertje volhield. Inderdaad, die nu gesloten zaken waren alledrie een 'bijzaak'; Vicini van De Slimmerick, Horst van het aangrenzende boerenbedrijf en Nice van 'buurbedrijf' Kwalitaria/Délifrance.

Vernieuwen

Voor Roberto is inmiddels het negende seizoen aangebroken. Baas Sita hoopt gewoon weer op een mooi voorjaar en een fijne zomer. ,,Ondanks dat het altijd weer, zeven dagen per week, keihard buffelen is en het zaak blijft te vernieuwen en te verbeteren. Met mooi weer moeten wij altijd werken, terwijl onze meisjes in de zaak op zulke dagen ook weleens naar het strand willen. Omdat ze ook een centje willen blijven bijverdienen, vergt dat enorm veel communicatie en planning en voldoende personeel. Dat valt niet altijd mee. Ja, wij serveren er ook koffie en tosti's bij. Maar vergis je niet, daarvan moet ook de kwaliteit top zijn. Mensen een tweede kopje koffie bijschenken uit een kan, daar komt een consument tegenwoordig echt niet meer voor. Terecht, want in zo'n geval loop ik zelf ook liever een deurtje verder als ik elders wél een handgemaakt vers kopje koffie krijg.''

Gezinsuitbreiding

Kwaliteit bieden, vernieuwen en acties blijven bedenken om 'in the picture' te blijven bij de mensen.



,,Bio Bella, onze koe die al jaren voor de salon staat om duidelijk te maken dat ons ijs wordt gemaakt met kwalitatief hoogwaardige biologische melk, heeft op 29 maart een kalfje gekregen. Kinderen tot 12 jaar oud mogen helpen een naam voor het kalfje te verzinnen en kunnen een kleurplaat inleveren in ruil voor een ijsje. En we hebben nu natuurlijk de ijssmaak 'beschuit met muisjes' gemaakt. Zulke dingen zijn echt nodig ja. Let wel, de kinderen die in onze begintijd hier een ijsje kochten, hebben nu de leeftijd dat ze hier zelf werken. Het werd tijd om iets voor de nieuwe generatie te doen.''