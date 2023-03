Een lezing over de wolf: in Vaassen durven ze het wél aan

Grootscha­li­ge fraude met auto’s op de Veluwe: vader en zoon pikken straf niet

Het luidde de ondergang al in van het Vaassense Santing Europe Cars en Santing Car Sales in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Een omvangrijk onderzoek naar grootschalige belastingfraude bij de import van auto’s heeft ook geresulteerd in celstraffen. Al zijn de veroordeelde vader en zoon het daar niet mee eens.