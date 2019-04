Een officier, een ridder en vier leden in de orde van Oranje-Nassau in Epe

Ter gelegenheid van Koningsdag heeft burgemeester Van der Hoeve op vrijdag 26 april in de Amphihal in het gemeentehuis van Epe zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Officier in de Orde van Oranje Nassau:

Emeritus prof. dr. Jan Borleffs uit Epe heeft vernieuwingen geïnitieerd in geneeskundeonderwijs die nationaal en internationaal de aandacht trokken. Daarom is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte bij UMC Utrecht en UMC Groningen. Daarna werd hij hoogleraar Onderwijs en opleiding in de medische wetenschappen. Als hoofdredacteur vormde hij het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs om tot een internationaal erkend Engelstalig tijdschrift. Lokaal roerde hij zich als vrijwilliger, onder andere binnen zijn kerkelijke gemeente, het Universitair Asiel Fonds en de Rotary.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau:

Adri Vreugdenhil uit Epe is vanaf de jaren ’70 een actief vrijwilliger met vele bestuurlijke functies. Mensen roemen hem vooral om zijn kennis van kerkelijke zaken. Ook regionaal en landelijk heeft meneer Vreugdenhil zich ingezet voor onder andere de Protestantse Kerk. Hij begon zijn vrijwilligerswerk binnen wat nu de Goede Herderkerk heet. Ook was hij voorzitter van de Stichting tot behoud van historische objecten en lid van de Monumentencommissie en is hij voorzitter van de Stichting Park Lusthof.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Toon Hagen uit Vaassen blies de toen zieltogende carnavalsvereniging De Rossumdaerpers bij zijn komst 42 jaar geleden nieuw leven in. Onder andere vanwege zijn spilfunctie in het carnavalsleven is meneer Hagen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hennie Hanekamp uit Epe is sinds 37 jaar bestuurslid van wandelsportvereniging WIOS. Volgens leden van WIOS zou deze wandelsportvereniging zonder meneer Hanekamp niet meer bestaan. Hij is de stuwende kracht achter onder andere de Avond4daagse, de Boerenkooltocht en de Herfstkleurentocht. Ook regionaal en landelijk is meneer Hanekamp de wandelsport toegewijd.

Ria Oudesluijs-Snoeij uit Vaassen heeft een warm hart voor jongeren, zieken en armen elders in de wereld. Ruim 22 jaar lang, vanaf 1993, verrichtte zij balie- en administratief werk en hield ze toezicht in de mediatheek van de Apeldoornse Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Ook was ze vrijwilliger bij Stichting De Kruimelschaar, is ze vrijwilliger bij de kringloopwinkel in Vaassen.