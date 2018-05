Een zesde van de Noord-Veluwse brievenbussen verdwijnt

In Wezep is de 'schade' het grootst. Vier van de twaalf brievenbussen verdwijnen. Ofwel: een derde. Aan de Zuiderzeestraatweg, Ruitersveldweg, Koolzaadakker en P.J. Oudstraat kunnen de mensen hun post straks niet meer kwijt. Dat geldt ook voor de Dominee Otto Veeninglaan in Oldebroek zelf. Ook in Hattem (IJsselstraat, Veldweg, Parklaan en Dorpsweg) is het met vier op dertien flink raak.

Weinig schade

In de gemeenten Epe valt de schade relatief mee: 4 van de 31. Het gaat om de Allendelaan en Klaverkamp in Epe zelf, de Kerkweg in Vaassen en Langeweg te Emst.

Hetzelfde geldt voor Elburg. Met de Vale Ouwelaan in 't Harde en Terbekeweg in de Hanzestad zelf gaat het daar om 2 van de 17 bussen. Nunspeet laat 3 op 20 noteren. De bus aan de Stakenbergweg 162 in Elspeet verdwijnt. Net als die aan de Berenbosweg en Oosteinderweg in Nunspeet zelf.

De gemeente Heerde speelt quitte. Aan de Kwartelweg in Wapenveld verdwijnt de oranje bak. Maar daar komt er aan de Nachtegaalweg één voor terug.

Minder post

De reden voor de aanpassing is in Nederland steeds minder post wordt verstuurd. Brievenbussen die weinig worden gebruikt worden verwijderd, of verplaatst. Ze komen dan te staan op plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft, zegt PostNL. Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO, Unie KBO, PCOBm I(e)derin en LvKK de mogelijkheid gekregen om advies uit te brengen op de plannen in de gemeente. Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. 'Bij het bepalen van de locaties houden wij rekening met de afstandseis voor brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet', aldus PostNL.

Aangegeven