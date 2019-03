Eerste koopzondag in Epe trekt veel publiek

Rode lopers

Klokslag één uur is het zover. Er liggen rode lopers klaar om klanten naar binnen te loodsen. Hier en daar wordt een loper met wat extra tape aan de straat gekit om een plotselinge windvlaag voor te zijn. ,,Dat alles echt open mag in Epe is heel bijzonder,” zegt Yolanda Meinen. ,,Het is hartstikke leuk, maar ik snap best dat niet alle Epenaren hier blij mee zijn, want het is hard werken.” ‘Bonusoma’ Riny Bourgonje uit Epe is wel blij dat het eindelijk zover is en ziet lachend hoe haar twee kleindochters t-shirts aan het passen zijn. Ze vertelt dat ze de enige oma van de twee meisjes uit Apeldoorn is. ,,In de toekomst zie ik ze misschien wat vaker,” zegt ze hoopvol en pakt haar portemonnee om af te rekenen.