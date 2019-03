Eerste koopzondag voor alle winkels in Epe: ‘We maken er een feestje van’

Het is morgen koopzondag in Epe en dat mag het publiek weten ook. Wie om de een of andere reden nog niet wist dat de winkels morgen zijn geopend, is na een wandeling door het centrum weer helemaal op de hoogte. Op meerdere deuren en etalages zijn stickers geplakt waarop in koeienletters staat te lezen dat de winkel deze zondag is geopend. In de Sternpassage hangen kledingstukken aan het plafond. Wat dat met de koopzondag heeft te maken? Het thema dit weekend is ‘mode’. Het is duidelijk: de winkeliers in het dorpscentrum hebben er zin in.