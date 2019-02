Eerste ‘totale’ Eper koopzondag eind maart; Vaassen volgt in zomer

De winkels in de gemeente Epe mogen, buiten de supermarkten om, maximaal twaalf zondagen per jaar open dit jaar. In Epe gaat dat ook gebeuren, is inmiddels duidelijk. In Vaassen blijft het vooralsnog bij ‘slechts’ drie zondagen.

Wie in Epe op zondag niet alleen naar de supermarkt wil, maar bijvoorbeeld ook kleding wil kopen, kan dat voor eerst het doen op zondag 31 maart. Door de combinatie met een modeshow de dag ervoor ontstaat er een soort modeweekend in het dorp. Later dit jaar volgen er dan nog elf ‘totale koopzondagen’ in Epe. In Vaassen gaan de overige winkels vanwege de geringe behoefte slechts drie keer open in 2019.

De data zijn afgelopen maand vastgesteld, legt voorzitter Martin Lokhorst van de Ondernemersvereniging Epe uit. ,,Vanaf eind maart is het iedere laatste zondag van de maand. Dat is dan makkelijk te onthouden voor iedereen. Dit doen we tot en met oktober. In de zomervakantie, ergens in augustus, houden we een extra koopzondag en verder vinden er nog drie plaats in december. Daarmee komen we uit op twaalf. Ik hoop dat er tussen 70 en 80 procent van de ondernemers meedoen, dat is denk ik een realistisch streefgetal.”

Gelijktijdig

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2019 de supermarkten op alle zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur, buiten de kerkgang om, open mogen. De overige winkels mogen maximaal twaalf keer per jaar open en dat moet dan per dorp wel gelijktijdig.

In Vaassen zijn er dit jaar vooralsnog ‘slechts’ drie koopzondagen ingepland voor de niet-supermarkten: tweemaal in de bouwvak en eenmaal rond kerst. Voorzitter Hans Valent van de Ondernemersvereniging: ,,Je merkt dat hier in Vaassen de draagvlak minder is. Dat wist ik wel; de meningen zijn hier meer divers.”