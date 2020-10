Eigenaar én huurder met stomheid geslagen over drugslab in ‘hun’ Restaurant Schaveren bij Emst: ‘Dit is ongekend’

Epenaar: ‘Ik heb gedeald in coke maar niet zoveel jaar’

20 oktober Volgens het Openbaar Ministerie heeft een 29-jarige Epenaar vier jaar in cocaïne gedeald. Dat hij in harddrugs had gehandeld, klopte wel, maar dat was een jaar of twee geweest, geen vier. De Epenaar bekende dinsdag tijdens een pro formazitting op de rechtbank in Zutphen.