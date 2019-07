Eigenaar ‘pauperpark’ De Beekhorst eist schadevergoeding gemeente Epe: ‘Ik zit aan de grond’

Voormalig krakershol in Wissel maakt plaats voor luxe appartemen­ten: ‘het worden prachtige gebouwen’

19 juli Wanneer de bouw van twee appartementencomplexen op Landgoed Waayenberg in Wissel is afgerond, naar verwachting in maart of april 2020, heeft ontwikkelaar Willem Hagens dik vijftien jaar van z’n leven in het project gestoken. ,,Ik heb vaak getwijfeld of het ooit van de grond zou komen.’’