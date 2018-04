Eigenaar wil ‘onbewoond’ vakantiepark De Beekhorst in Epe verkopen

Van Zuuk sommeerde zijn gasten medio maart om De Beekhorst uiterlijk 1 april te verlaten.Hij zag zich daartoe genoodzaakt, omdat hij door de dwangsommen het bos niet meer zag. ,,Ik heb van de gemeente Epe een boete van 300.000 euro gekregen omdat jullie hier nog zijn. Ik kan niet anders dan jullie wegsturen’’, vertelde hij de Oost-Europeanen destijds. Zijn park heeft immers een recreatieve bestemming, er mag niet permanent gewoond worden.

De Epenaar geeft aan dat zeventig van de tachtig arbeidsmigranten op De Beekhorst inmiddels gehoor hebben gegeven aan die oproep.Hij verwacht dat de rest deze week vertrekt. ,,Ze zijn richting Deventer vertrokken. Daar zitten ze met een man of tien samen op een flatje’’, weet Van Zuuk. ,,En er zullen er ook best wat in hun auto slapen, denk ik.’’

Kwijtschelden

Grote vraag is: hoe nu verder? Van Zuuk verwacht dat hij en de gemeente Epe elkaar op 7 mei ‘gewoon’ in de rechtbank treffen. Dan komen onder meer de dwangsommen aan bod. ,,Ik ga er vanuit dat die dwangsommen worden kwijtgescholden.De gemeente heeft immers aangegeven niet op geld uitte zijn.’’ Inderdaad. Op het gemeentehuis wilden ze dat de arbeidsmigranten van het park zouden verdwijnen. Die missie is nu dus nagenoeg gelukt. Feit is wel dat daardoor 94 van de 128 woningen permanent leegstaan. Van Zuuk heeft er geen fiducie meer in dat hij die huizen makkelijk vol krijgt. ,,Kijk maar eens hoe we op internet worden afgeschilderd.’’

Op Google komt in relatie tot De Beekhorst al snel de term ‘verpauperd vakantiepark’ om de hoek kijken. Laat de provincie Gelderland nu net een project gestart zijn om die op te kopen en op te knappen, zodat er ‘Vitale Vakantieparken’ ontstaan.

Concreet

Het lijkt dé oplossing voor recreatiepark De Beekhorst. Sterker nog: Van Zuuk trok er al aan de bel,maar constateerde dat er nog geen zaken gedaan kan worden. ,,Klopt. Omdat er elf gemeenten akkoord moeten gaan, is de verwachting dat het pas in het najaar concreet wordt. Ik denk dat meneer Van Zuuk dat veel te lang duurt’’, zegt Rob van den Hazel, programmaleider Vitale Vakantieparken. Van den Hazel geeft daarbij wel aan dat recreatiepark De Beekhorst goed in het profiel van het project zou kunnen passen. Hoe dan ook: Van Zuuk wil zijn park dolgraag verkopen. ,,Misschien dat de gemeente met een redelijk bod komt...’’, gooit Van Zuuk een balletje op.