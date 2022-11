Eigenaresse Landgoed Tongeren krijgt punthoofd van batterij aan juridische procedures

Mysterieu­ze politie-in­val Vaassen: man aangehou­den wegens woningover­val

Na ruim een week radiostilte is er meer duidelijkheid over de politie-inval die vorige week maandag aan de Afbramerij in Vaassen plaatsvond. De man die werd aangehouden wordt verdacht van betrokkenheid bij een woningoverval in Twente.

15 november