Als Van Barneveld niet zelf opdracht geeft tot ontruiming, laat Epe via de deurwaarder de ontruiming uitvoeren. Van Barneveld zegt (nog) niets van een brief of mail van de gemeente te hebben gezien. ,,Ik kan daar dus niets op zeggen. Maar volgens mij is de kiosk voorlopig nog zeker niet weg. Ik ben met mijn juridisch adviseur nog volop bezig om volgende stappen te onderzoeken.’’

Desgevraagd meldt de gemeente Epe dat Van Barneveld sinds 1 oktober formeel in overtreding is als hij de kiosk daarna nog open heeft voor publiek, zoals bijvoorbeeld afgelopen zondag nog. ,,Volgens het vonnis van het Gerechtshof was 1 oktober de ontruimingsdatum. De procedure was daarmee afgerond. Tot 10 oktober was er de mogelijkheid om cassatie bij de Hoge Raad aan te vragen. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.‘’