Eindelijk een onderkomen om van te watertanden bij waterskibaan in Emst

Dat geduld een schone zaak is, daar kunnen ze bij Burnside Cablepark over meepraten. De mensen van de waterskibaan in Emst huisden, sinds ze in 2009 begonnen in een veredeld noodgebouw. Dat was met name de laatste jaren flink behelpen. Dus wilden ze nieuwbouwen. Alleen staken de buren daar een stokje voor. Die verzetten zich tegen de komst van een hotel bij de Veluwse Bron . Maar daar moest ook Burnside voor bloeden. Medio december vorig jaar ging het licht echter op groen. Er mag gebouwd worden op Recreatiegebied Kievitsveld. Eind goed, al goed.

Maand korter

Het was te kort dag om voor aanvang van afgelopen seizoen al een nieuw pand neer te zetten. Burnside Cablepark koos ervoor om dat een maandje in te korten. ,,Normaal zijn we in oktober ook nog geopend. Nu zijn we op 1 oktober dichtgegaan’’, zegt bouwcoördinator Niels Naber. ,,Ons oude, tijdelijke onderkomen is daarna direct met een hijskraan opgetild en afgevoerd. In de afgelopen weken hebben de grondwerkzaamheden plaatsgevonden en maandag beginnen ze met de aanleg van de fundering. Het betonwerk moet ook zo snel mogelijk gebeuren. We willen geen vertraging oplopen, mocht het straks gaan vriezen. De bedoeling is dat we op 1 april up and running opengaan.’’

Past in landschap

Dan moet er een gebouw staan dat twee keer zo groot is als het oude. En volgens Naber een lust voor het oog. ,,Het wordt een kapschuur. Dat past mooi in het landschap. Aan de kant van het water komt een glazen pui. Die kan bij mooi weer ook open. Er komen kleedkamers en we krijgen meer ruimte voor de horeca. Daardoor kunnen we ook makkelijker groepen bedienen. Bijvoorbeeld met vrijgezellenfeestjes of bedrijfsuitjes. We ontvangen ook al geregeld scholen die komen wakeboarden. De sport wordt echt steeds populairder. Jaarlijks maken al ongeveer 15.000 mensen gebruik van de kabelbaan. Bij een mooi seizoen kan dat oplopen naar 20.000. Helaas hadden we dit jaar een slechte zomer. Hopelijk is die komend jaar beter.’’

Alle heisa om niets?

Welnessresort De Veluwse Bron kreeg medio december vorig jaar al toestemming om een ontbijthotel met veertig kamers te bouwen in Emst. Tegen de plannen hadden omwonenden en recreatieondernemers bij Recreatieterrein Kievitsveld grote bezwaren, die zelfs leidden tot een procedure bij de Raad van State. Die concludeerde dat de ontwikkeling van een hotel ter plaatse is toegestaan.