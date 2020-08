Eis tegen ex-agente voor lekken over wietonderzoek Epe van cel- naar werkstraf

OM eist werkstraf voor vermeende politiemol uit Arnhem

7 februari ARNHEM - Tegen een 34-jarige voormalige politie-agente uit Arnhem is vrijdag door het openbaar ministerie een taakstraf van 180 uur geëist. De vrouw heeft volgens de officier van justitie in 2014 zeker 6 keer geheime informatie over een omvangrijk drugsonderzoek doorgespeeld aan een van de hoofdverdachten in deze drugs- en witwaszaak. Ze ontkent ten stelligste.