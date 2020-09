Elektrische auto vliegt in brand in parkeergarage in Epe: garage urenlang dicht, mensen kunnen auto niet ophalen

Video & updateIn de parkeergarage onder het Marktplein in Epe is een elektrische auto in brand gevlogen. De complete parkeergarage staat vol rook en is daarom voorlopig afgesloten. Dit duurt naar verwachting nog wel een tijdje.

Iets voor 11.30 uur kwamen bij de hulpdiensten meldingen binnen over de brand in de parkeergarage. Hoe het vuur in de elektrische auto heeft kunnen ontstaan, is op dit moment nog onduidelijk. De sprinklerinstallatie heeft het vuur gedoofd, laat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weten.

Ventilatoren

De brand zorgde voor enorme rookontwikkeling in de parkeergarage. De garage werd afgesloten en de brandweer gaat met ventilatoren proberen om de rook te verdrijven. De Veiligheidsregio waarschuwt dat dit overlast kan geven voor de directe omgeving. Ze roept mensen op uit de rook te blijven, aangezien dat schadelijk is voor de gezondheid.

Volledig scherm Brandweer bij de ingang van de parkeergarage in Epe. © Luciano de Graaf

De politie is bezig met onderzoek en neemt verklaringen op van getuigen. Die zijn er genoeg, want de brand bij de parkeergarage trekt veel bekijks. De eerste inschatting van de brandweer is dat het nog wel enkele uren kan gaan duren voordat alle problemen verholpen zijn. ,,In zo’n parkeergarage zitten allemaal muren en hoekjes vol auto’s. Er gaat wel enige tijd overheen voordat daar alle rook uit is”, zegt brandweerwoordvoerder René van der Neut.

Naar huis

De Veiligheidsregio is in overleg met de gemeente Epe om te kijken wat ze kan doen voor de mensen die nu hun auto in de afgesloten parkeergarage hebben staan. In de garage staan zo'n zestig auto's. ,,Er zal een aantal mensen naar huis willen, maar dat kan nu niet”, zegt Van der Neut. Volgens hem waren er op het moment van de brand waarschijnlijk geen mensen in de parkeergarage aanwezig. ,,Er zijn geen berichten dat er mensen uit de garage moesten worden gehaald.”

Reeks branden

Of de brand in de parkeergarage is aangestoken, wordt nog uitgezocht. De gemeente Epe heeft de laatste weken te kampen met een reeks aan autobranden. Afgelopen zaterdag was het nog twee keer raak. Deze zomer staat de teller al op twaalf. Bewoners maken zich zorgen dat hun auto de volgende is die in brand wordt gestoken.

Burgemeester Tom Horn liet eerder weten dat er alles aan wordt gedaan om de branden te stoppen. ,,Dit kan natuurlijk absoluut niet. Het is echt niet normaal om zo om te gaan met de spullen van anderen. Zulke branden zijn heel ingrijpend en geven een gevoel van onveiligheid.’’

Lees alles over de reeks autobranden in Epe in ons speciale dossier.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.