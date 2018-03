Emst nog maanden in de ellende

Gemeente Epe 'ongelooflijk trots' op 'zilveren' zitskiester

14 maart Op het gemeentehuis van Epe is de zilveren plak die zitskiester Linda van Impelen uit Emst gistermorgen op de Paralympische Spelen in Pyeongchang won met gejuich ontvangen. ,,Wij zijn als gemeente ongelooflijk trots op haar. Een hele knappe prestatie ! Daar komt aankomende zondag gewoon een gouden plak bij'', reageert sportwethouder Robert Scholten. De gemeente Epe bekijkt momenteel op welke manier zij Van Impelen in het zonnetje gaat zetten.