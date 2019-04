Emst viert einde van dramatisch verlopen reconstructie van de Hoofdweg

De Hoofdweg en een aantal omliggende straten in het centrum van het dorp zijn flink aangepakt. Het wegdek is vernieuwd, er zijn vrijliggende fietspaden aangelegd, de maximum snelheid is verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur en Emst is eindelijk voorzien van een écht dorpsplein. Op papier dus een verbetering waar de inwoners van het dorp zich mee in de handen kunnen wrijven. Toch is niets minder waar. De reconstructie van de Hoofdweg liep uit op een drama. De werkzaamheden, die in mei 2017 is begonnen, hadden eigenlijk al in december 2017 afgerond moeten zijn. Maar door meerdere oorzaken is er zoveel vertraging opgelopen dat het werk uiteindelijk tot afgelopen najaar heeft geduurd.