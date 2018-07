Emster evenement maakt zelfs in Turkije de tongen los

,,Geweldige ervaring. Het is de eerste keer dat ik op deze baan vaar, maar zeker voor herhaling vatbaar'', zegt Lex Boerma die zaterdagavond vanuit het hoge noorden speciaal voor de Full Moon Party naar Emst is gekomen.

De verlichting met kaarsen langs het pad naar de BeachClub van Burnside Cablepark bij het Kievitsveld zorgt direct voor de juiste sfeer. Ook buiten rond het terras veel kaarsen en in het water zelfs een echte vuurkorf. Het geheel heeft een feeërieke uitstraling. Voeg daarbij wakeboarders met lichtjes aan lijf en plank die met veel vaart over het water scheren en de magie is compleet. Zeker omdat de baan slechts wordt beschenen door de maan.

Hardlooplampjes

Boerma woont in Veendam. ,,Heb ik een baan op vijf minuten van mijn huis. Daar ben ik vanochtend nog twee uur bezig geweest. Ik hoorde van deze mogelijkheid om in het donker te varen en dat wilde ik graag meemaken. Het was prachtig. Ik heb drie kwartier genoten. En nu weer anderhalf uur naar huis rijden", zegt hij met een tevreden lach. Voor de verlichting van zijn board en helm heeft zijn vrouw de afgelopen dagen diverse hardlooplampjes gehaald.

Anderen gebruiken glow-in-the-dark sticks. Zo ook Mark Ogertschnig uit Utrecht. ,,Ik ben door mijn buurman aangestoken om te wakeboarden. Heb anderhalve maand geleden een week lang in Turkije de basis geleerd. Zelfs daar hadden ze het over dit evenement. Natuurlijk wilde ik hier zijn. Ik ken de baan niet, dus dat wordt wel een uitdaging.''

Prachtig

Apeldoorner Jeffrey de Boer heeft als enige waterski's ondergebonden. ,,Ik heb het nu een keer of vijf gedaan, wilde dit zeker ook meemaken. Het was wel inspannend, want je moet op zoveel dingen letten om te zorgen dat de lijn gespannen blijft. Maar prachtig om te doen."

Niets dan lof van de deelnemers, die ook allen benoemen dat het water heerlijk van temperatuur is. Herm Golbach, eigenaar van Burnside, kijkt tevreden rond. ,,Dit is gewoon een ontspannen avond. Precies wat de bedoeling is. Een leuke sfeer en lekker varen. We hebben een paar keer per jaar een speciaal event, deze Full Moon Party is nu voor de achtste of negende keer. Toen ik hier begon dacht ik dat varen aan een kabel iets was voor waterskiërs die geen boot hadden. Maar de baan is een uitdaging voor wakeboaders, die willen het liefst elke week varen."

Filmpjes