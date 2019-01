En de Oscar gaat naar.... camping De Helfterkamp in Vaassen

Op een een grauwe, herfstige winterdag is het niet goed te zien, maar het is toch echt waar: camping De Helfterkamp in Vaassen is door de ANWB uitgeroepen tot mooiste groene camping van het jaar. ,,Het is zoiets als de Oscar winnen in campingland.’’

Bescheiden nemen Bart en Kirsten Looijmans de felicitaties in ontvangst. Ze haasten zich direct om te zeggen dat De Helfterkamp de eer van mooiste camping van Nederland in het verleden al eens eerder was toegevallen. ,,Dat was in 2001, toen Jan en Wilma van Vemde nog eigenaar waren van deze camping’’, zegt Bart. Ere wie ere toekomt. Maar dit jaar is de ANWB-onderscheiding toch echt voor de ‘Looijmannetjes’. Het vervult de huidige bazen, sinds 2013 de roergangers van De Helfterkamp, dus ook wel degelijk met trots.

Oscar

Onbekend met prijzen was De Helfterkamp al niet. In 2014 werd de camping in Vaassen al onderscheiden met een 9,3 door Zoover, een jaar later riep Recron De Helfterkamp uit tot beste camping. Bart: ,,Hoe die prijzen zich tot elkaar verhouden? Nou, de ANWB telt zo'n vier miljoen leden. De prijs voor groenste camping is bovendien een publieksprijs, niet toegekend door een jury van een paar mensen die hier nog nooit echt zijn geweest. Voor ons voelt dit dus wel zoals een Oscar voelt voor acteurs en actrices. Alle andere prijzen zijn ook mooi, maar deze is nog weer net iets mooier.’’

Volledig scherm Bart en Kirsten Looijmans zijn apetrots dat hun camping De Helfterkamp door de ANWB is uitgeroepen tot mooiste groene camping van het jaar 2019. © Hans van de Vlekkert

Erkenning

Bart Looijmans is vooral blij met de prijs doordat het een erkenning is van gasten van de camping. ,,Er zijn verschillende criteria die tellen. Wij scoren vooral goed op klantgerichtheid. Ja, we zijn kennelijk nogal vriendelijke mensen, haha. Niet alleen de mensen op onze receptie, maar ook onze schoonmakers en groenverzorgers. Als er vragen of problemen zijn helpen we meteen. Het is lovend als mensen dat ook uitspreken in waarderingscijfers.’’

De Helfterkamp aan de Gortelseweg in Vaassen is een betrekkelijk kleine camping. Groen, vanwege de ligging. ,,Midden tussen de bossen en de weilanden en met de Molenbeek ernaast. Maar toch ook op een steenworp afstand van het dorp Vaassen, wat voor gasten van onze camping heel fijn is.’’

Geen zwembad

De camping biedt plek aan ongeveer 220 kampeerplaatsen, waaronder veertien chalets. ,,Nee, we hebben geen zwembad, geen eigen restaurant en geen grote campingwinkel. Alleen de hoogstnoodzakelijke producten zijn bij onze receptie te koop. Uiteraard zijn wel al onze plekken verhard, voorzien van elektra en drinkwater en aangesloten op het riool. En met - sinds dit jaar - ook wifi via het glasvezelnetwerk.’’

Hoewel uitbreiden van de camping een wens voor de toekomst is, zoekt Bart Looijmans eventuele schaalvergroting niet in luxere faciliteiten in de vorm van bijvoorbeeld een eigen zwembad. ,,Welnee, we hebben in Vaassen zwembad De Koekoek. Ik zeg maar zo: zij het zwembad, wij de camping. En zo vullen we elkaar aan.’’

Jonge gezinnen