Enorme brand verwoest woningen in Epe

Video & UpdateEen enorme brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag ten minste twee woningen verwoest aan de Klimtuin in Epe. De brand begon bij een carport en is daarna overgeslagen naar twee woonhuizen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar er werden wel enkele personen door het ambulancepersoneel gecontroleerd op ingeademde rook. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen.

De brand begon omstreeks 02:15 uur bij een carport. Daar stonden auto's onder geparkeerd. De brand is vervolgens overgeslagen naar twee aangrenzende rijtjeswoningen. Het woningblok bestond uit een rijtje van vier woningen, waarbij de brand is overgeslagen naar de middelste twee. Die twee woningen zijn flink beschadigd. In de twee hoekhuizen stond alleen rook, maar ze hebben ook veel roet- en waterschade.

Reddingspoging

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland liet om 04:30 uur weten in te zetten op het behoud van de twee hoekwoningen. ,,Hoe dat er nu voorstaat vind ik lastig te zeggen. Wij doen onze uiterste best,'' vertelt Marijke van Dijk, woordvoerster van de Veiligheidsregio. In eerste instantie werd door de brandweer gemeld dat de brand over was geslagen naar drie woningen, maar dit werd later bijgesteld naar twee woningen.

Lees onder de foto verder.

De brand begon onder een carport en sloeg over naar twee woningen aan de Klimtuin in Epe.

Rookgordijn

De brand onder de carport was al snel meester, maar daarna had de brandweer nog haar handen vol aan de branden in de twee woningen. In de wijk hangt een grote rookwolk. De brandweer adviseerde om ramen en deuren te sluiten en om ventilatiesystemen uit te zetten.

Terugtrekking

In het bovengedeelte van één van de woningen heeft de brandweer een poging gedaan om de brand te blussen. Korte tijd later zag zij zich genoodzaakt om zich terug te trekken. Dit in verband met de hevigheid van het vuur en mogelijk instortingsgevaar van de dakkapel. ,,Het blussen en de daaropvolgende nabluswerkzaamheden zullen nog wel de hele nacht duren,'' vervolgt de woordvoerster van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Om 05:35 uur werd het sein brandmeester gegeven en kon worden begonnen met nablussen.

Burgemeester

Volledig scherm Bij de brand in Epe kwam ontzettend veel rookontwikkeling vrij. © Stefan Verkerk Brandweerlieden van de korpsen uit Epe, Oene en Vaassen zijn op de brand afgekomen. Ook een hoogwerker uit Elburg is naar Epe gereden om te assisteren. De burgemeester van de gemeente Epe heeft 's nachts ook nog een kijkje genomen in de straat. De gemeente en stichting Salvage gaan op zoek naar vervangende woonruimte voor de getroffen bewoners van de vier woningen. De bewoners worden momenteel opgevangen in een nabijgelegen woning.

Mogelijk brandstichting

De buurt - die in groten getale op straat stond toe te kijken hoe de brandweer aan het werk was - vermoedt dat er een grote kans is op brandstichting. Eerder op de avond was er ook al een brand in Epe. Tegen 01:45 uur werd er een brand gemeld aan de Slotgraskamp die op ongeveer 500 meter van de Klimtuin ligt. Daarnaast vond een avond eerder op de nabije Smitskamp ook al een schuurbrand plaats.