Enthousiasme, maar ook vragen, over gratis lidmaatschap

Voorzitter Arnoud Zweers van muziekvereniging Prins Bernhard uit Emst is blij als hij hoort over de plannen voor een gratis lidmaatschap voor de Eper jeugd. ,,Een goed initiatief. Ik ben blij dat muziek er ook bij hoort en dat het niet alleen sport is”, zegt hij.

Ook andere verenigingen zijn blij met het nieuwe voorstel van het college van burgemeester en wethouders in Epe, laten zij weten. Als stimuleringsregeling wil het college alle jongeren tussen 5 en 18 jaar in Epe, een gratis lidmaatschap voor een vereniging ter waarde van honderd euro per jaar geven. Epe trekt hier ongeveer 800.000 euro voor uit. De maatregel moet in september 2019 van start gaan.

Interessant

,,Het komt wel eens voor dat mensen moeite hebben met betalen. Dus het kan zeker interessant worden”, zegt Gerwin van Niersen van zwemvereniging ZVV uit Vaassen. ,,Wij staan zeker achter het plan”, meldt ook Richard Berghorst van vv Oene. Ook voorzitter Gerrit Berkhoff van volleybalvereniging Ormi uit Epe spreekt van ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. Verder wil hij het voorstel eerst bestuderen: ,,Ik wil weten of dit voor ons meer werk betekent.”

De exacte spelregels moeten nog uitgewerkt worden. Dat is ook de reden dat de start pas in september 2019 is. Eper kinderen die buiten de gemeentegrenzen sporten, komen ook in aanmerking. ,,Het is voor kinderen die in gemeente Epe wonen; daar kunnen wij maatregelen voor nemen in onze begroting", aldus een gemeentewoordvoerder.

Uniek