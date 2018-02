Epe aan de slag met Kieskompas

De gemeente Epe en RSG N.O.-Veluwe lanceren woensdag 14 februari het Kieskompas. In de middag spelen leerlingen van de school 'Levend Kieskompas', in de avond gaan lijsttrekkers van politieke partijen in Epe met elkaar in debat, onder leiding van Kieskompas-oprichter André Krouwel.

Aan het debat, dat om 19.00 uur begint en in de school wordt gehouden, kan door bezoekers actief worden deelgenomen. Na het debat klinkt het officiële startsein voor het Kieskompas ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in Nederland.

Bij het 'Levend Kieskompas' in de middag - waarbij Krouwel eveneens aanwezig is - zijn leerlingen van CC De Noordgouw in Heerde van de partij. In deze bijeenkomst worden actuele ‘hot items' voorgelegd aan vijf vwo-scholieren. De leerlingen nemen hun standpunten in en beargumenteren hun keuze. Deze bijeenkomst is niet toegankelijk voor publiek.

Hulpmiddel

Veel stemgerechtigden in Nederland gebruiken hulpmiddelen om hun stem te bepalen of om inzicht te krijgen in de standpunten van politieke partijen. Het Kieskompas is een veelgebruikt hulpmiddel. Hierin zijn antwoorden en reacties op vragen en stellingen opgenomen van (gemeentelijke) politieke partijen. Krouwel ontwikkelde in 2006 in samenwerking met het dagblad Trouw het Kieskompas. Kieskompas is een alternatief voor de Stemwijzer.

Debatten

In de aanloop naar de verkiezingen worden in de gemeente Epe overigens meer debatten georganiseerd. Er komt nog een debat met als specifiek thema duurzaamheid (20 februari in het Eper gemeentehuis) en een Wmo-debat (6 maart, locatie nog niet bekend).