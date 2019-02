Epe baalt van vertrek burgemeester Van der Hoeve

Na negen jaar vindt burgemeester Hans van der Hoeve van de gemeente Epe het mooi geweest. In oktober zwaait hij af. Burgers en politici die veel met hem te maken hebben gehad, geven aan de burgervader te gaan missen. ,,Ik vind het erg jammer’’, zegt Hans Valent, voorzitter van Ondernemersvereniging Vaassen. ,,Ik hoop dat zijn opvolger die lijn doortrekt die door Van der Hoeve is ingezet.’’

Dat Van der Hoeve afgelopen donderdag zijn afscheid aankondigde, kwam natuurlijk niet helemaal als een verrassing. De eerste burger van de gemeente Epe had eerder al laten weten zijn dat hij niet van plan was zijn huidige termijn uit te zetten. Het was dus vooral de vraag wanneer hij zijn functie neer zou leggen. Donderdag, tijdens de maandelijkse gemeenteraadsvergadering, kwam daar het antwoord. Per 1 oktober 2019 is Van der Hoeve niet langer burgemeester van de gemeente Epe.

,,Hoewel ik begrip heb voor zijn besluit en hem zijn pensioen ook gun, had burgemeester Van der Hoeve wat mij betreft had nog wel een jaartje langer mogen blijven’’, zegt Hans de Goede, fractievoorzitter van oppositiepartij D66. ,,Eerlijk gezegd had ik ook niet verwacht dat hij z’n vertrek dit jaar al zou aankondigen.’’ De Goede betreurt het vertrek van Van der Hoeve. ,,Het was een duidelijke burgemeester die altijd goed sturing heeft gegeven aan de gemeenteraad.’’ Of er een puntjes van kritiek waren? ,,In zijn beginperiode liet hij z’n oor soms teveel hangen naar zijn collega's in het college. Maar daar kwam geleidelijk aan gelukkig verandering in.’’

Kalme houding

Ook Nieuwe Lijn, de grootste coalitiepartij, vindt het jammer dat Van der Hoeve afzwaait. ,,Hij was een goede, zeer bekwame burgemeester’’, aldus fractievoorzitter Diana Oosterhoff. Wat de burgervader volgens haar kenmerkte, was zijn kalme houding. ,,Hij was altijd rustig, goed benaderbaar en bij problemen trad hij adequaat op. Wij zullen hem gaan missen, maar voor onze inwoners geldt dat net zo goed. Hij was een zeer gewaardeerde burgemeester die altijd zichtbaar was in onze gemeente.’’

Hans Valent, voorzitter van Ondernemersvereniging Vaassen (OVV), vindt dat de gemeente Epe in z’n handjes mocht knijpen met burgemeester Van der Hoeve. ,,Ik herinner hem vooral als een uitstekend verbinder. Hij wist partijen nader tot elkaar te brengen. En zelfs als dat om de een of andere reden niet lukte, dan deed hij zo nodig een stapje extra. Als voorzitter van de OVV heb ik veel met hem te maken gehad, bijvoorbeeld als het ging over het treffen van veiligheidsmaatregelen bij evenementen in het dorp. Van der Hoeve wist altijd een middenweg te vinden waar iedereen vrede mee had.’’

Daarnaast prijst Valent de enorme betrokkenheid van de burgemeester. ,,Hij vervulde de functie met hart en ziel. Als je zag hoe hij elk de kinderen toesprak tijdens de intocht van Sinterklaas; dat deed hij geweldig. We mogen alleen maar hopen dat zijn opvolger net zo goed is als hij.’’

Altijd bereikbaar

Duko van der Sluis, postcommandant van het vrijwillige brandweerkorps van Epe, vindt het eveneens jammer dat Van der Hoeve vertrekt. ,,Als brandweer hadden wij een uitstekende verstandhouding met de burgemeester. En dat is minder vanzelfsprekend dan je denkt. Wanneer er iets ernstigs gebeurde, wilde hij altijd direct op de hoogte worden gebracht en ik kon hem dan ook elk moment bellen of appen. Dat is tekenend voor de persoon die hij is.’’ Van der Sluis had liever gezien dat Van der Hoeve nog wat langer was gebleven. ,,Je weet immers maar nooit wat je er voor terug krijgt.’’