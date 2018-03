Epe betaalt mee aan klompenpaden

Tussen 2007 en 2011 zijn drie klompenpaden ontwikkeld in de gemeente Epe. Met subsidie droeg Epe daaraan bij. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft in samenwerking met Emster Belang en Oener Belang de ontwikkeling van deze klompenpaden op zich genomen. De routes gaan grotendeels over onverharde paden, maar een klein gedeelte loopt over particulier terrein.

De coördinatie van het beheer van de klompenpaden en de ontwikkeling van nieuwe paden ligt in handen van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) voor alle Gelderse klompenpaden. SLG krijgt daarvoor jaarlijks van Epe drieduizend euro per jaar, per pad als bijdrage in de kosten.

Grondeigenaren

De openstelling en beheer van particuliere gronden gebeurt door grondeigenaren. In enkele gevallen hebben die ook recht op een financiële vergoeding van de gemeente. Voor de komende zes jaar is besloten dat Epe voor openstelling, inkomstenderving en regulier beheer van de huidige klompenpaden in totaal vijfhonderd euro per jaar reserveert aan particulieren. Per meter wordt een prijs van 65 euro gehanteerd.

