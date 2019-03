Epe blijft vakantieparken het vuur aan de schenen leggen

Vrouw in verzor­gings­te­huis Epe bestolen, huiskap­ster aangehou­den

24 maart De politie heeft zaterdag een vrouw aangehouden die mogelijk meerdere mensen heeft bestolen. De vrouw wordt er in ieder geval van verdacht een hoogbejaarde vrouw uit Epe, wonende in een verzorgingstehuis, te hebben bestolen. De verdachte is volgens de politie werkzaam als huiskapster. In die hoedanigheid zou zij ook in Epe bij de oudere vrouw haar slag hebben geslagen.