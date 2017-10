Epe breidt aanpak van radicalisering niet uit

De gemeente Epe is vooralsnog niet van plan om de aanpak van radicalisering uit te breiden. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in beantwoording op vragen van Gemeentebelangen.

De fractie had de vragen gesteld naar aanleiding van eerdere publicaties in de media, waarin wordt gesteld dat voornamelijk kleine en middelgrote gemeenten nauwelijks iets doen om radicalisering tegen te gaan. Gemeentebelangen Epe wilde daarom weten welke maatregelen het college daarop gaat nemen. ,,Vooralsnog geeft de huidige situatie geen aanleiding tot uitbreiding van activiteiten op dit gebied", meldt het college in de beantwoording.

Vanuit verschillende organisaties is in 2015 een training gevolgd over onder andere het herkennen van (signalen van) radicalisering. Epe werkt volgens het college nauw samen met veiligheidspartners als de politie, het OM en hulpverleners.

Verdachte gevallen