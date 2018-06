Epe en Heerde drinken het lekkerste kraanwater van de wereld

Je zult maar in Epe of Heerde wonen. Of op vakantie zijn. Heb je daar dorst en draai je de kraan open, dan klok je zo’n beetje het lekkerste drinkwater van de wereld naar binnen.

Want het drinkwater dat Vitens in deze regio door de leidingen pompt behoort volgens het bedrijf tot het beste natuurlijke kraanwater dat er bestaat. En, zo heeft waterbedrijf Vitens uitgedokterd, daarbij is het drinkwater voor Epe en Heerde ook nog eens het zachtste van Nederland.

Niet dat andere Veluwse gemeenten slechter af zijn. Inwoners van Elburg, Hattem, Oldebroek en Nunspeet mogen ook niet mopperen. Maar daar is het water toch een tikkie harder, met Hattem als hekkensluiter. Ter vergelijk: het drinkwater in Epe en Heerde scoort een 2,4 en Hattem een 4,9. Oldebroek (3,9), Elburg (3,9) en Nunspeet (4,0) zitten daar tussenin.

Bijzonder

Het zachte water van Epe en Heerde wordt gewonnen in Epe, in de bossen langs de Dellenweg. Het is zó bijzonder dat Vitens het een naam heeft gegeven, ‘Zacht 1954’. Dat klinkt als een uitgekiende marketingkans. Maar het waterbedrijf heeft geen plannen in die richting, lacht woordvoerder Judith Zuijderhoudt. ,,Meestal noemen we het water naar de betrokken drinkwaterproductielocatie. Maar in het Eper geval hebben we het drinkwater om het bijzondere karakter te onderstrepen een naam gegeven. Zacht dus, en 1954 als verwijzing van de start van de waterwinning daar.’’

Overigens profiteren alle noord Veluwse gemeenten van het zachte water, zij het daar in gemengde vorm. In Elburg, Oldebroek en Nunspeet komt ‘Zacht 1954’ gemengd met water van winning Haerse Heuvelrug uit de kraan en in Hattem is het gemengd met Wezepsch Heidewater.

Weetje

Bij het het waterwingebied aan de Dellenweg in Epe heeft Vitens een informatiepaneel over het infiltratieproject aldaar geplaatst. Daarop valt onder meer te lezen dat het waterbedrijf daar jaarlijks bijna zes miljoen kubieke meter water uit de bodem haalt. Dat is dus zes miljard liter. Heel aanschouwelijk wordt uitgelegd waar dat water vandaan komt, hoe dat water wordt gezuiverd en hoe het vervolgens thuis uit de kraan komt. Aardig weetje: het oudste water in Epe viel zo’n duizend jaar geleden als regen.

Zacht water heeft natuurlijk als groot voordeel dat het minder kalkaanslag oplevert op badkranen, douchekoppen, was- en vaatmachines, noem maar op. Maar zijn er nog meer voordelen? Zuijderhoudt daarover: ,,Je bent met zacht water goedkoper uit met wasmiddel, shampoo en douchegel. Je hebt er namelijk minder van nodig omdat die middelen door de zachtheid van het water veel beter schuimen.’’

Smaak

En de smaak dan? Proef je verschil? Zuijderhoudt: ,,Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Naar ik hoor is zacht water wat soepeler in de mond.’’ We nemen de proef op de som. Op de Markt in hartje Epe staat een door Vitens geplaatst drinkwatertappunt. Pal voor de deur van slijter Alfred Tekelenburg. Hij weet te vertellen dat het punt op warme dagen veelvuldig wordt gebruikt en op ons verzoek wil hij het zachte water ook wel even testen. Met een knipoog naar een grote bierbrouwer: ,,Heerlijk, helder….., Veluws water!’’