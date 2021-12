Epe en Heerde helpen Netwerk578 met de opstartkosten

Bert Jan Boss helpt mensen in Epe hun eigen grafkist te maken: ‘We gaan allemaal een keer’

Het past helemaal bij hoe hij in het leven staat: waarom zou hij mensen niet helpen om hun eigen grafkist te maken? Bert Jan Boss gaat die uitdaging aan in het bedrijf dat hij aan het opbouwen is op Landgoed Welna in Epe. En wie daarvoor bij hem aanklopt: hij kan niet alleen garanderen dat er duurzaam hout wordt gebruikt, maar kan zelfs exact aanwijzen waar de betreffende boom heeft gestaan.

22 november