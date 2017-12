Epe en Heerde trekken beurs voor Voedselbank

video Auto vliegt in brand bij ongeluk op A50

5 december Bij een botsing met drie auto's op de A50 is vanmiddag één voertuig in brand gevlogen. De aanrijding vond om 17 uur plaats op het traject Apeldoorn - Zwolle. De vijf inzittenden van de wagens werden in een ambulance gecontroleerd, maar niemand had enig letsel opgelopen. De aanrijding leidde tot files uit de richting Deventer en Arnhem.