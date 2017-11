Behalve voor de gemeenteraad, kunnen kiezers ook hun stem uitbrengen over het raadgevend referendum over de zogeheten sleepwet, de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Een stembureaulid is samen met de voorzitter en andere stembureauleden verantwoordelijk voor een goed verloop van de stemmingen van 7.30 tot 21.00 uur. Daarna moeten de stemmen worden geteld.

Stressbestendig

Wie op een stembureau wil werken moet op 21 maart 2018 21 jaar of ouder zijn, mbo-werk en -denkniveau hebben, de Nederlandse taal goed beheersen, fysiek in staat zijn een lange dag te werken, stressbestendig, communicatief vaardig zijn en cijfermatig inzicht hebben en nauwkeurig zijn. Tevens moeten kandidaten in Epe een instructiebijeenkomst bijwonen. In Oldebroek moet na een digitale instructievideo een digitaal examen met goed gevolg afgelegd worden. Mensen die op een kandidatenlijst van een van de aan de verkiezingen deelnemende partijen staan, mogen niet op een stembureau werken.

Vergoeding

De vergoeding van werken op een stembureau is in Epe 70 euro per dagdeel. Een dagdeel is van 7.30 tot 14.30 uur of van 13.45 tot 21.00 uur. Het tellen in de avond geschiedt door stembureauleden van de ochtend én de avond.

Oldebroek betaalt 100 euro en gratis eten en drinken als vergoeding aan stembureauleden voor een hele dag functioneren. De in Oldebroek benoemde stembureauleden wordt om een verklaring omtrent gedrag gevraagd, waarvan de kosten door de gemeente worden betaald.

Aanmelden

Kandidaten voor deze functie kunnen zich in Epe melden door een mail te sturen naar gemeente@epe.nl, met als onderwerp Stembureaulid gemeenteraadsverkiezingen 2018. In Oldebroek kunnen geïnteresseerden zich via de gemeentelijke website online aanmelden via het aanmeldformulier stembureaulid.