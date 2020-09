Epe en Vaassen gaan terug naar normaal: auto en fiets weer welkom in dorpscentra

Auto's op de parkeerplaats, fietsen in de extra stalling en voetgangers op de weg. Burgemeester Tom Horn nam die maatregel eind mei in verband met het coronavirus. Hiermee wilde hij de veiligheid vergroten en de reuring behouden. Het gevolg was dat de horeca extra ruimte kreeg voor het plaatsen van terrasssen. Bezoekers, waaronder veel toeristen, hadden meer ruimte om onderling 1,5 meter afstand te houden.

20 besmettingen

Nu het toeristisch seizoen op zijn einde loopt en het naar verwachting minder druk wordt in beide dorpscentra, is de maatregel niet meer nodig. Tot dat inzicht is burgemeester Horn gekomen na overleg met vertegenwoordigers van lokale horeca en winkeliers. Het gevolg is dat vanaf 1 oktober de situatie weer als vanouds is: auto's en fietsers op de weg en voetgangers op de stoep.

Quote We moeten echt voorzich­tig zijn en blijven opletten Tom Horn, Burgemeester van Epe

Hoewel deze maatregel wordt versoepeld, is er volgens burgemeester Horn geen reden om de teugels te laten vieren. ,,In de regio en ook in onze gemeente zijn weer besmettingen met het coronavirus. De laatste weken nemen ze ook toe.” In de afgelopen twee weken is bij twintig inwoners van de gemeente Epe een besmetting vastgesteld, blijkt uit RIVM-cijfers. Horn: ,,We moeten echt voorzichtig zijn en blijven opletten.”

Nieuwe maatregelen

Of de gemeente Epe in de herfst of de winter nieuwe coronamaatregelen neemt in de dorpscentra, is onduidelijk. In een persbericht laat burgemeester Horn de deur op een kier staan: ,,Mocht het nodig zijn, dan kunnen we samen met horeca en ondernemers snel maatregelen treffen. Maar laten we hopen dat dat niet hoeft.”