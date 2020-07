Epe gaat 1 miljoen bezuinigen op zorg, maar hoe?

video Wie voortaan schaapjes wil aaien op de Renderklip­pen bij Heerde, moet oppassen dat-ie geen schok krijgt

5 juli Links en rechts zijn vrijwilligers bij de schaapskooi op de Renderklippen druk in de weer. De een schroeft ogen in een paal, de ander maakt met een bosmaaier het hekwerk vrij. Allemaal om de kudde op het grensgebied van Epe en Heerde te beschermen tegen wolven. Schaapherder Lammert Niesing ziet het wat onwennig aan. Alsof je een schilder in huis hebt.