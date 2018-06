Epe gaat op de pedalen voor goede doelen

Bij de St. Bernardusschool in Epe is door de strenge winter een muurtje van het voetbalcourt gesneuveld. Met de opbrengst van Epe fietst voor Epe hoopt de katholieke basisschool dat muurtje in ere te kunnen herstellen. Meer feeling met de tafeltennisvereniging? Dan levert fietsen voor De Spinners in Emst geld op voor nieuwe tafeltennistafels en nieuwe speelveldafzettingen. Of hebben de vrijwilligers van Alzheimer Oost Veluwe uw voorkeur? Dan kan er op de pedalen gestampt worden voor meer diversiteit in het geheugenfitnessmateriaal van het Geheugensteunpunt Epe/Vaassen. De Volkstuinvereniging Het Hoge Land in Epe hoopt op veel fietsers die zorgen voor een nieuwe grasmaaier. En tenslotte heeft buitenschoolse opvang Kierewam een vurige wens voor professionele goaltjes en een dubbele duikstang voor op het schoolplein.