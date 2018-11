Epe gaat zwijnen in het dorp afschieten

Onderweg wroeten ze tuinen en bermen kapot. In eerste instantie koos de gemeente ervoor de varkens op een diervriendelijke manier uit de bebouwde kom te verdrijven. Bijvoorbeeld door het gebruik van een alarmpistool. Maar omdat deze aanpak niet het gewenste effect had, is besloten om zwaarder geschut ter hand te nemen. De komende periode moet actief worden gejaagd op zwijnen die zich ophouden in de bebouwde kom.

Geluiddemper

Om te voorkomen dat de inwoners overlast ervaren, is bij de politie een aanvraag ingediend voor het gebruik van een geluiddemper. Dat is echter afgewezen. Als reden is opgevoerd dat de jager die de afschot moet verrichten niet in dienst is bij de gemeente Epe. Daar is inmiddels echter verandering in gebracht. De gemeente heeft daarom bezwaar gemaakt tegen de afwijzing. Of er eventueel ook zonder geluiddemper wordt geschoten, is niet duidelijk. De gemeente kon gisteren niet inhoudelijk reageren op vragen van deze krant.