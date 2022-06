Epe geeft graven bijzondere status, maar Molukse stichting mort

Gemeente­raad Epe grijpt in en neemt ‘zeer belangrijk onderwerp’ weg bij burgemees­ter Horn

Snoeihard waren de inwoners van Epe afgelopen jaar over hun gemeente, in een onderzoek naar het functioneren van de lokale democratie. Met name over communicatie en participatie oordeelden ze vernietigend. De 1 die ze Epe als rapportcijfer gaven, blijft niet zonder gevolgen. De gemeenteraad haalt die taken weg bij burgemeester Tom Horn.

