Epe het echte paardendorp dankzij vierdaagse

Hij ademt even diep in en uit voordat hij plaatsneemt aan de tafel bij zijn tuin, in het rustige buitengebied. Peter Kats uit Emst is de nieuwe voorzitter van de Eper Paarden4Daagse, die deze maandag begint met de opening. Ruim 500 deelnemers zullen de komende dagen de bossen en natuur van Epe en omgeving weer verkennen. Als ruiter of menner en met paard. ,,Eigenlijk gaat het allemaal wel goed. Ik kreeg gisteren te horen dat we soepel op schema liggen’’, zegt Kats. ,,Vergis je niet; het is een enorm stappenplan. We beginnen al in oktober/november.’’