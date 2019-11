Epe krijgt alsnog koopzondag in november

Goede score voor Isala in Ziekenhuis Top 100, Gelre presteert minder

8 november Ziekenhuizen Isala in Zwolle en St Jansdal in Harderwijk hebben de protocollen rond medicatie goed voor elkaar. Dat blijkt uit de score in de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn is bijna hekkensluiter onder de topklinische centra.