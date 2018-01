Epe lanceert nieuw platform ‘BuurtMaken’

BuurtMaken. Zo heet een nieuw platform dat in Epe is gelanceerd waarmee mensen, bedrijven en organisaties elkaar makkelijk kunnen vinden in de eigen, directe omgeving. Het startsein werd vanavond gegeven tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

Via www.buurtmaken.nl worden mensen met elkaar in contact gebracht, met als doel samenwerking in buurten van de gemeente Epe duurzaam te verbeteren. Dat kan via berichten op de site of via echte ontmoetingen.

In Epe, Emst, Oene, Vaassen en de buurtschappen is inmiddels een enthousiaste groep van vijftien buurtverbinders actief. Zij stimuleren bewoners en organisaties mee te doen in de buurt en BuurtMaken.nl maximaal te gebruiken. Buurtverbinder Wim van ‘t Einde: ,,Als je ergens nieuw komt wonen, dan ga je zogezegd ‘buurt maken’. Een wezenlijk onderdeel van ‘naoberschap’, wat vrij vertaald zoiets betekent als ‘buurthulp’. Via BuurtMaken is het de bedoeling dat we elkaar als ‘naobers’, buren dus, bijstaan met raad en daad.”

On- en offline

BuurtMaken is een platform waar iedereen elkaar on- en offline kan ontmoeten. Van ’t Einde: ,,Buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een online berichten-prikbord, zoals je het kent uit de supermarkt. Je kunt er van alles en nog wat vinden. De wijkagenda, hulp gevraagd, foto’s en filmpjes en een buurtradar. Snel en eenvoudig. We willen zo meer wezenlijke contacten in de buurt realiseren.”

De buurtverbinders zijn vrijwilligers. Ze worden ondersteund door professionals, zogeheten gebiedsregisseurs. Samen proberen ze met steun van de gemeente te zorgen voor fijne en veilige buurten om te wonen. Wethouder Joop van Nuijs: ,,BuurtMaken bevordert een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. BuurtMaken kan ervoor zorgen dat mensen elkaar in een buurt of straat makkelijker vinden en dat ze meer samen gaan ondernemen.”

Streven

Het streven is om zo veel mogelijk buurtbewoners te bereiken via een online en een offline aanpak. De inwoners staan centraal en plaatsen zelf informatie op het platform. Ook inwoners zonder internet kunnen aanhaken bij BuurtMaken. Het buurtplatform kent een belangrijk offline component, waarbij de buurtverbinders als aanspreekpunt fungeren. Deze aanpak is nu succesvol actief in andere 38 gemeenten.