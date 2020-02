Epe ontkent: ‘Boa’s fotograferen geen mensen die bloot uit douche komen’

Lift verzorging­huis kapot: brandweer brengt ouderen in Ermelo met hoogwerker naar kamer

4 februari De brandweer heeft vanavond gezorgd dat ouderen in Ermelo in hun eigen bed kunnen slapen. De lift in zorgcomplex De Arcade is kapot sinds vanmiddag. Met een hoogwerker zijn daarom twee ouderen die niet meer de trap kunnen nemen naar hun kamer gebracht.