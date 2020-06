Epe poetst Julianapark op met 17 nieuwe appartementen, maar kan het niet goedkoper?

Update Auto van Judit uit Vaassen in brand gestoken met aanmaak­blok­jes: ‘Ga andere hobby’s zoeken!’

24 juni Voor de zevende keer in korte tijd is in Wijk 02 in Vaassen een auto in brand gevlogen. De kans dat het om brandstichting gaat, is erg groot: een buurtbewoner schopte een strip brandende aanmaakblokjes weg die tegen de linkerachterband stonden. Eigenaresse Judit van Dun: ,,Ongelooflijk, dit.’’