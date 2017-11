Epe rockt for Serious Request

Dat gaat op zondagmiddag 17 december gebeuren. In de grote zaal van restaurant De Middenstip in Epe vindt vanaf 14.30 uur het evenement Rock for Serious Request plaats. Een middagje genieten van stevige en eigentijdse live rockmuziek kunnen de liefhebbers net zo duur maken als ze zelf willen. De toegang is gratis, maar bij de entree wordt wel een vrije gift ingezameld. De Middenstip doneert een deel van de drankomzet aan Serious Request. Ook is er een Serious Request Burger verkrijgbaar.