Epe roept op: 'hou die glijbaan in je achtertuin'

Je glijbaan, wip of trampoline in de openbare ruimte neerzetten zodat kinderen uit de hele buurt er plezier aan kunnen beleven. Reuzeleuk, helemaal in zo'n lekkere zwoele warme zomer als deze. Als er eens iemand vanaf kukelt, komt die er meestal zonder kleerscheuren vanaf. En anders doen een kusje of pleister vaak wonderen.

Kort door de bocht

Volgens de gemeente Epe is dat echter te kort door de bocht. Zij is namelijk verantwoordelijk en aansprakelijk, mocht er onverhoopt toch wat ernstigs gebeuren op de speeltoestellen. Dat kan tot slepende verzekeringskwesties leiden en flink in de papieren lopen.

Om dat te voorkomen, worden de openbare speeltoestellen door de gemeente beheerd, onderhouden en jaarlijks gekeurd op basis van de in de Warenwet gestelde veiligheidseisen. Bij de particuliere glijbaantjes gebeurt dat niet. Epe wijst haar inwoners daar nu op en roept hen op om - hoe leuk het misschien ook is - ze alleen in de eigen achtertuin te gebruiken.

Voorkomen

Met de waarschuwing hoopt de gemeente 'een stukje bewustwording te creëren'. Aanleiding is niet dat er al ongelukken zijn gebeurd. Integendeel, van incidenten is - nog - geen sprake. Maar voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Volgens de afdeling communicatie wordt per jaar ongeveer tien keer een speeltoestel aangetroffen dat niet in een speeltuintje thuishoort.

In der minne