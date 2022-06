Epe schakelt terug na forse kritiek op aanpak van vluchtelingenopvang: ‘Burgers erbij betrekken’

Epe vangt vluchtelin­gen uit Oekraïne en statushou­ders op in leegstaan­de gebouwen en tijdelijke woonunits

Honderd vluchtelingen uit Oekraïne krijgen in Epe onderdak in leegstaand vastgoed. Dit gebeurt in samenwerking met de veiligheidsregio. Ook wil de gemeente huisvesting gaan bieden aan in totaal zo’n honderd statushouders en vluchtelingen uit Afghanistan en Syrië. Zij krijgen onderdak in tijdelijke woonunits en in leegstaand vastgoed.

12 mei